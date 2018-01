L'allenatore del Chievo, Rolando Maran, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Udinese: "Le voci sul futuro di Inglese? Sicuramente lasciano qualche scoria, ma sappiamo che il calcio di adesso è fatto anche di queste cose. Noi stiamo cercando di isolarci e pensare solo al campo, ma queste cose possono distrarre. Non so ancora se domani Inglese ci sarà, non ha ancora svolto allenamenti al completo, è da valutare. Questa settimana abbiamo provato più moduli, valuterò fino alla fine cosa sarà meglio fare se dovesse mancare lui. Dainelli e Gamberini? Le defezioni sono le stesse dell'ultima partita. L'Udinese è la squadra più in forma del momento, lo dicono i numeri, ma ben venga un avversario così forte. C'è da recuperare lo spirito da Chievo, che non abbiamo avuto sabato scorso a Benevento. È un periodo che va così, noi non siamo fenomeni, ma neanche scarsi, nel giro di 20 giorni non può cambiare il giudizio su questa rosa. Sappiamo che abbiamo delle assenze, come quella di Castro, ma non ci servono alibi: dobbiamo far bene comunque, con quelli che abbiamo a disposizione".