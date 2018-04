Il tecnico del Chievo, Rolando Maran, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Inter: "La sconfitta della gara di andata ce la sentiamo ancora sulla pelle e questa è un'ulteriore motivazione per far bene domani. Facciamo tesoro delle esperienze positive vissute tante volte in Serie A con le grandi squadre. L'Inter è molto solida, concede pochissimo, è brava a riconquistare il possesso palla e ha un giorno di riposo in più rispetto a noi: dovremo essere bravi a tirar fuori il massimo da ogni aspetto per compiere qualcosa di straordinario. La strada verso la salvezza non dipende da un modulo ma dall'atteggiamento, dallo spirito, da come riusciamo a interpretare bene i numeri e i momenti di ogni partita. Essere compatti ci fa aumentare la fiducia in noi stessi. Esiste solo la nostra maglia, la maglia del Chievo. Facciamo il massimo concentrandoci su noi stessi, senza pensare agli altri. Dobbiamo andare forte in campo".