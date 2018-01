Rolando Maran, allenatore del Chievo, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con la Lazio di domenica: "La squadra è tornata nel migliore dei modi dalla sosta, i miei ragazzi hanno una grande voglia e, sin dal primo giorno, il gruppo ha lavorato al meglio per affrontare una gara molto importante. Avere tutta la rosa a disposizione sarebbe importante, ma non dobbiamo piangerci addosso poiché domenica dovremo mettere tutte le nostre qualità in campo contro una compagine temibile come la Lazio: i biancocelesti vantano grande fisicità, riescono a presentarsi con tante pedine in fase offensiva ed hanno conseguito una compattezza di squadra che ha permesso agli uomini di Inzaghi di disputare un grande campionato. La Lazio finora ha dimostrato grande solidità, non credo abbia dei punti deboli: dovremo dare il massimo per poter impensierire i biancocelesti e per proporre, come sempre, la nostra prestazione con grande coraggio. Domenica dovremo fare i conti con qualche infortunio e, in virtù di tali acciacchi, dovremo comporre un mosaico che possa mettere in difficoltà la Lazio. Difficilmente Meggiorini potrà far parte della sfida".