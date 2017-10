Rolando Maran, tecnico del Chievo Verona, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Milan: "Il derby ci ha lasciato il giusto entusiasmo per continuare il nostro percorso. Dobbiamo però dimenticarci in fretta questa partita, dato che già domani ne affrontiamo un’altra molto difficile e contro una squadra che avrà grosse motivazioni. Milan? Quando una squadra viene da un periodo non positivo, le motivazioni vengono automatiche. Se invece la squadra sta attraversando un bel momento, deve comunque saper mettere in campo il suo entusiasmo avendo sempre fame: cosa che ci deve caratterizzare in ogni partita. Sono due aspetti che si contrappongono ma, nonostante questo, dovremo fare la nostra gara. Incontriamo una delle squadre che ha fatto più partite ufficiali e quindi potremo incontrare delle difficoltà proprio in virtù di questo, cioè che hanno nelle gambe più partite con le quali hanno testato la loro quadratura".