Soddisfatto per la vittoria sulla Fiorentina, il tecnico del Chievo Rolando Maran ha parlato a Rai Due: "Noi rivelazione del campionato? Abbiamo fatto un gran lavoro oggi, non era assolutamente semplice. Va dato merito ai ragazzi, a me fa piacere per quello che stanno facendo in campo. Obiettivo? Lo scorso anno è stata una casualità. Il nostro calo è stato fisiologico. Il nostro obiettivo è quello di salvarci, poi è quello di migliorare l’andamento. Confido sul lavoro di tutti i giorni".