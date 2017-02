L'allenatore del Chievo, Rolando Maran, ha parlato a Radio Rai dopo la vittoria sul Pescara: "Siamo una squadra matura, siamo entrati in campo consapevoli di quello che dovevamo fare. Abbiamo costruito tanto e abbiamo centrato tre punti meritati in una partita mai davvero in discussione. Dobbiamo avere motivazioni sino all'ultimo secondo del campionato, questa squadra sta spingendo al massimo e vogliamo arrivare più in alto possibile. Ho visto una buona prova da parte di tutti. Il centrocampo ha dato ritmo alla squadra. Castro e Birsa sono stati bravi a segnare".