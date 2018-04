Rolando Maran, tecnico del Chievo Verona, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo: "Abbiamo fatto un passo in avanti importante, dovevamo interrompere questo momento negativo. Abbiamo fatto una prova superba con la Sampdoria, abbiamo vinto contro una squadra davvero forte. Abbiamo portato a casa un risultato importante, ma è solo il primo passo e dobbiamo ribadirlo contro il Sassuolo, una squadra in forma reduce dal pareggio, meritato, con il Napoli. Servirà la massima attenzione".



SULLA SALVEZZA - "Non pensiamo più alla gara con la Samp, il nostro presente si chiama Sassuolo. Dobbiamo mettere in campo la fame che ci dovrà contraddistinguere fino alla fine del campionato. Noi dobbiamo essere bravi a leggere le partite e dobbiamo essere bravi a scegliere la soluzione più idonea in base all'avversario. Dobbiamo essere più concreti, dobbiamo affrontare ogni partita come se fosse l'ultima".