Rolando Maran, tecnico del Chievo, ha parlato della Roma alla vigilia del match con i giallorossi. "La Roma è in cerca di risultati e noi cercheremo di essere scomodi. Se siamo solidi possiamo far bene. Mi aspetto una sfida difficile dal momento in cui incontriamo la seconda forza del campionato. Noi, dal nostro canto, abbiamo voglia di fare bene. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo. I giocatori sono dei professionisti che si allenano bene e hanno gran voglia di correre. Ci siamo guadagnati il rispetto degli avversari sul campo, con le prestazioni e con il coraggio con cui affrontiamo le partite. E’ bello sentire che c’è questo rispetto per il Chievo, perché secondo me se lo merita".