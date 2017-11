Rolando Maran, allenatore del Chievo, è intervenuto al termine del match pareggiato contro il Torino (1-1 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Rai Due: "Sono soddisfatto sia per la prestazione che per il risultato, a tratti abbiamo fatto veramente bene. Credo che sia un buon risultato, un buon punto per quello che abbiamo mostrato in campo. Siamo ripartiti con il piede giusto dopo la sosta. Siamo la squadra in A che crossa di più. Hetemaj non è solito fare questi goal, gli ho detto di non prendere l'abitudine visto che stenterei a crederci. L'unica nota negativa è l'infortunio di Castro, speriamo sia solo una distorsione al ginocchio. Speriamo che possa rientrare subito. Come le vittorie, le sconfitte sono figlie di tutti. I risultati determinano le scelte dell'allenatore, secondo me è troppo semplice dare la colpa soltanto all'allenatore"