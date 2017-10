Prima della sfida contro l'Hellas, il giocatore del Chievo Riccardo Maggiorini a Sky Sport: "È una giornata bellissima per me, è bello rientrare oggi, nel derby della mia città. Sto bene, se sono qui è perché posso giocare. Spero di entrare, perché questa gara per me ha un sapore speciale. L'Importante è ottenere un risultato positivo, che nel derby vale doppio".