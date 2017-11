"Anche quando abbiamo perso quest'anno, abbiamo messo in difficoltà chiunque". Parola di, attaccante del Chievo che ha parlato ai microfoni di TeleNuovo, come riportato da tuttochievoverona.it: "Solo con la partita col Milan non siamo stati il vero Chievo. Segno poco? Se mi dicono che sono bravo anche se non segno molto mi va bene. Ho le mie occasioni, anche se so che non ho la freddezza dei grandi attaccanti. Io ho sempre l'obiettivo di segnare. In cambio faccio molti assist? Con Paloschi mi trovavo bene, eravamo una bella coppia, ma anche con Cerci al Torino c'era una buona intesa. Cerci adesso paga un po' il periodo lontano dal calcio"."Sono tornato e adesso sto bene, il recupero è andato bene. Ringrazio il dott. Zorzi che mi ha permesso di rientrare con tranquillità. Maran? È un allenatore da grande squadra, anche se spero che resti qua"."Con Ventura abbiamo fatto bene a Bari e anche a Torino. Un conto è allenare un club e un conto è allenare la nazionale con giocatori che frequenti poco. Lui è più un allenatore da club"."Ho fatto due anni nelle giovanili. Quando sono andato via non ero triste: ho avuto la fortuna che l'Inter si sia accorto di me. Quell'anno la dirigenza del Verona poteva anche avere più pazienza, non solo con me"."Sarebbe bello ma forse mi ritirerò prima io, visto che lui non molla mai".