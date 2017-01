Riccardo Meggiorini, attaccante del Chievo, ha parlato a Premium Sport prima del match con l'Inter: "L'umore è sempre buono, dopo la gara di Coppa Italia siamo sereni e fiduciosi, possiamo dire la nostra anche qua. Un attaccante vuole sempre far gol, speriamo che possa servire. L'Inter è cambiata molto, sembra che abbiano trovato il loro equilibrio, sappiamo come giocano, dobbiamo mettere del nostro, sappiamo cosa fare per metterli in difficoltà, sicuramente l'aggressività che ci è mancata nell'ultima gara di campionato".