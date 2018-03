Riccardo Meggiorini, attaccante del Chievo, parla a Sky Sport prima del derby col Verona: "Si torna in campo dopo una sosta arrivata per una scomparsa importante come quella di Astori, cercheremo di vincere e di far gol anche per dedicarlo a lui. Siamo nella zona calda, questo derby è interessante anche per questo. Entrambe le squadre si giocano tanto, con una vittoria possiamo migliorare la classifica, ma avremo di fronte un Verona che darà tutto. Abbiamo comunque fatto una buona settimana in allenamento, siamo pronti".