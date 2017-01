Luca Nember, ds del Chievo Verona (foto sito ufficiale del Chievo), ha parlato al sito ufficiale del club: "La passione è fondamentale per qualsiasi cosa si voglia fare. Abbiamo perso le ultime due partite contro Fiorentina e Inter, adesso dobbiamo andare oltre. Abbiamo perso sul campo, dobbiamo andare oltre altrimenti rischiamo di appiattire il nostro campionato. Dobbiamo provare a fare qualcosa in più, serve convincersi che per fare un ulteriore gradino dobbiamo dare qualcosa in più tutti".