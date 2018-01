Il Chievo spinge per Giaccherini (Napoli), su cui c’è anche l’Atalanta. Per la mediana discorsi avviati con gli azzurri per il prestito di Machach, che Sarri valuterà prima della cessione. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, i veneti sondano il giovane Kristal Abazaj, fantasista del Luftetari e della Nazionale albanese Under 21.