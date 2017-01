Massimo Gobbi, difensore del Chievo, ha parlato, dopo la partita persa per 3-0 contro la Fiorentina, del momento che stanno vivendo i gialloblù: ''Sta girando tutto male, e commettiamo degli errori che purtroppo stiamo pagando a caro prezzo. Di buono c'è che questa sera abbiamo ritrovato la prestazione: abbiamo fatto una buona gara ed è un peccato aver rimediato un passivo così pesante. Il nostro però è un gruppo che ha le qualità morali per tirarsi fuori da questa situazione. Abbiamo creato diverse occasioni ma non le abbiamo sfruttate: vuol dire che non abbiamo avuto la necessaria lucidità sotto porta. Dobbiamo lavorare su questo aspetto così come su tanti altri. Al di là degli errori, da parte nostra l'impegno è sempre massimo: dobbiamo restare uniti perchè abbiamo le qualità per uscire da questo momento difficile. Ci attende una gara difficile come quella contro la Lazio, ma speriamo di fare un'altra buona prestazione''.