Sergio Pellissier, attaccante del Chievo Verona, è intervenuto al termine match vinto contro l'Hellas Verona (3-2 il risultato finale). Queste le sue parole a Sky Sport:



Era destino che dovevi decidere tu questo derby.

"Stavo giocando poco in questo inizio di stagione. Il mister mi ha dato la possibilità di entrare in campo. Non avevo mai segnato da subentrato, sono davvero emozionato".



Partita piena di emozioni?

"Loro hanno dato tutto, non hanno mollato. L'orgoglio ci ha permesso di lottare fino alla fine e trovare una bellissima vittoria".



Sesto risultato utile: dove può arrivare questo Chievo?

"Speriamo che arrivi anche il settimo. Mercoledì affronteremo una squadra difficile che ha bisogno di fare punti".



​Pellissier non invecchia mai?

"Cerco di lavorare ogni settimana per giocare e fare goal. Oggi ci sono riuscito".