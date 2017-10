Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Chievo Sergio Pellissier ha parlato anche di Roberto Inglese, promesso sposo del Napoli: "Non gli consiglio di andare a Napoli a gennaio. Per me lui deve giocare. Più gioca e più migliora. È forte, deve solo correre meno e pensare più a far gol".



OBIETTIVI - "Il sogno è arrivare a 20 anni di Chievo, da calciatore. Quindi supererei i 40. Ma bisogna ragionare anno per anno. Io ho Oscar Damiani come agente da quando avevo 14 anni, ma ormai mi gestisco quasi da solo".



MILAN - "Birsa potrebbe giocarci ancora e bene. Lui e Castro hanno il cambio di gioco, sanno risolvere le gare".