Dalla prossima stagione Rolando Maran potrebbe non essere più l'allenatore del Chievo Verona. Per la precisione il suo futuro ha tre strade: la prima prevede il rinnovo del suo contratto con il Chievo, la seconda nasconde la tentazione di allenare un club straniero, la terza lo vede come sostituto di Di Francesco sulla panchina del Sassuolo.



Quest'ultima opzione sta prendendo piede, e a quanto riporta il Corriere di Verona, col passare del tempo si alzano le quotazioni che vedrebbero Maran partire alla volta dell'Emilia. L'allenatore però vuole conferme in merito ai discorsi di mercato. Il Sassuolo rappresenterebbe un salto nel buio, una squadra che ripartirebbe da zero dopo il "ciclo Di Francesco" e senza la sua stella Berardi.



Qualora invece il presidente Campedelli gli assicurasse investimenti importanti e un progetto convincente, il tecnico rimarrebbe con piacere sulla panchina del Chievo.