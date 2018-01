, direttore sportivo del Chievo, ha parlato a Premium Sport prima della partita contro la Lazio: "In questo lungo mercato ci sono tormentoni di vario genere,: se succederà ben venga ma noi pensiamo alle cose dell'immediato, come i rientri di Inglese, Castro, Meggiorini e tutti gli altri. Il presidente nel caso sarà a disposizione. Inglese? Penso sia la cosa migliore per tutti che rimanga fino a giugno: per lui è importante ritrovare la miglior condizione possibile. Necessita ancora di una settimana, dieci giorni, per recuperare".