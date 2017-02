Gennaro Sardo, terzino del Chievo Verona, parla al Corriere di Verona della sua esperienza in gialloblù e del futuro: "Appendere le scarpe al chiodo? Io non ci ho ancora pensato. La mia intenzione è di andare avanti. La società è brava e saprà gestire al meglio il ricambio generazionale. Sono dell’idea che nello spogliatoio sia importante avere un zoccolo duro d’esperienza. Secondo me l’ultimo a smettere sarà Sergio (Pellissier, ndr). Lo vedo ancora molto tonico, carico e con tanta voglia addosso. La stagione? Da qui alla fine siamo determinati a far bene. Questo è un gruppo che vuole continuamente crescere".