Possibilità di trasferimento all'estero per Andrea Seculin, portiere di riserva del Chievo Verona. Il friulano potrebbe lasciare la Serie A per giocarsi le sue carte in Romania. Sarebbe infatti finito - racconta La Gazzetta dello Sport - nel mirino del Craiova guidato in panchina da Devis Mangia. Chiuso da Sorrentino, Seculin nella stagione in corso ha visto il campo solo una volta in Coppa Italia.