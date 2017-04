Il portiere del Chievo, Stefano Sorrentino ha dichiarato in vista dell'anticipo di sabato sera allo Juventus Stadium "Dalla panchina è dura fermarli, dovrei fare lo sgambetto a Higuain... Non sto giocando perché mister Maran vuole dare spazio a Seculin e vedere com'è, ha alcune partite per dimostrare il suo valore. La Juve in casa fa paura, noi siamo quattro portieri e potremmo provare a metterci davanti alla linea per non prendere gol... Da italiano spero vinca la Champions League. Ha già vinto sei scudetti di fila, raggiunto tre finali di Coppa Italia e qualche anno fa è andata vicinissima a trionfare in Champions. Le basi ci sono e faccio il tifo perché il calcio italiano torni ad altissimo livello".