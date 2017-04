Il portiere del Chievo, Stefano Sorrentino ha parlato ai microfoni della trasmissione Italia nel Pallone (Su Radio2). "Qualche anno fa - ha ammesso - avrei potuto firmare per la Roma, ero molto vicino ai giallorossi".



Il portiere è poi tornato sulla partita contro la Juve, persa per 2-0: "La Juve è forte, non lo scopro io, ma siamo stati bravi a rimanere in partita concedendo poche occasioni. Ma è una grande squadra, e appena può ti colpisce".