L'attaccante del Chievo Roberto Inglese confessa a Sky Sport di avere in squadra un esempio da seguire: "Pellissier è il compagno che mi ha insegnato di più, ci confrontiamo sempre. È stato il primo grande attaccante col quale ho giocato, ne sono fiero. Spero di giocare con lui ancora tanto tempo".



Sulla sfida con la Juventus poi: "Non ho mai giocato allo Juventus Stadium, l'anno scorso ero in panchina ed ero emozionato. Se dovessi scendere in campo dal 1', darò tutto come sempre. Chiellini è forte fisicamente, ma anche Bonucci e Barzagli sono fortissimi. Bisogna sperare che non siano al top, anche perché hanno avuto tante gare ravvicinate e a breve dovranno sfidare il Barcellona".