Il Chievo è al lavoro per far tornare l'attaccante Paloschi dall'Atalanta, in caso di fumata bianca possibile partenza per Inglese, richiesto dal Crotone. Intanto il Torino è pronto ad alzare l'offerta da 5 milioni di euro per il centrocampista Castro, che il presidente Campedelli valuta 8 milioni.