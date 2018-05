#TuttiAlBinti!

Domenica vogliamo riempire il #Bentegodi, perché il momento è adesso... e perché #InsiemeSiAmoPiuForti!

Vieni allo stadio e con 1 euro potrai acquistare il tuo biglietto di Curva Nord o di Poltrone!

Scopri tutte le info https://t.co/ojtiR7mUj6 pic.twitter.com/FIgw37KaF9 — A.C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) 1 maggio 2018

Il Chievo Verona chiama i suoi tifosi per la sfida contro il Crotone, decisiva per la corsa salvezza. Il club scaligeri ha messo in vendita i biglietti a 1 euro, per avere il maggior sostegno possibile.