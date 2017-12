Solo otto presenze in stagione, in Serie A, con la maglia del Chievo Verona. Per questo motivo Luca Garritano, esterno offensivo cresciuto nell'Inter, può fare ritorno in Serie B dopo le ultime due stagioni con la maglia del Cesena. In pole position per il classe '94 c'è il Foggia, prossimo a salutare Cosimo Chiricò.