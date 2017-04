Chievo Verona-Crotone 1-2 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 51' Ferrari; 57' Pellissier; 82' Falcinelli



Chievo (4-3-1-2): Seculin; Frey, Dainelli, Gamberini (64' Spolli), Cacciatore; Castro, Radovanovic, De Guzman; Birsa (55' Meggiorini); Pellissier, Inglese (83' Gakpe). All. Maran



Crotone: (4-3-3): Cordaz; Rosi, Ferrari, Ceccherini, Martella; Rohden (60' Nalini), Crisetig, Capezzi (80' Barberis); Trotta, Falcinelli (87' Sampirisi), Stoian. All. Nicola



Arbitro: Calvarese di Teramo



Ammoniti: 65' Ceccherini (C); 68' Spolli (CV); 74' Rosi (C); 93' Radovanovic (CV)