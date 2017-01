Chievo Verona-Fiorentina 0-3



Sorrentino 6.5: come sempre dimostra la sua grande esperienza e riesce a tenere a galla i suoi per tutta la partita. Tra le parate degne di nota c'è sicuramente da citare la doppia risposta all'inizio del secondo tempo prima su Bernardeschi poi su Babacar, provando a tenere in partita i gialloblù.



Cacciatore 6: meglio quella offensiva di quella difensiva. Nelle ripartenze si fa trovare pronto, creando spesso la sovrapposizione giusta per crossare bene al centro. In difesa invece "così così", complice anche di aver procurato il rigore per i viola, realizzato poi da Babacar.



Dainelli 5: la velocità di Bernardeschi lo manda molte volte fuori tempo.



Cesar 6: decisamente buona la fase difensiva, sempre attento e posizionato nel modo giusto. Poteva osare forse qualcosa in più nelle ripartenze.



Gobbi 5.5: un po' impacciato nei contrasti, si fa bruciare dalle finte e contro-finte di Tello nell'occasione del primo gol.

(dall'83' Izco: s.v.)



Castro 5: tanta corsa ma spesso fine a se stessa. Poco incisivo nella manovra d'attacco.



De Guzman 6: sufficienza appena appena raggiunta per il centrocampista gialloblù. Cerca di amministrare il centrocampo come può, ma spesso sceglie la giocata più elementare: poco ambizioso.



Bastien 6.5: piaciuta molto l'intraprendenza e la voglia di lottare del giovanissimo centrocampista belga. Qualche volta si perde un po', ma non molla e cerca sempre di rimediare ai propri errori. Applausi meritati per lui quando esce.

(dal 73' Hetemaj: s.v.)



Birsa 5.5: luci ed ombre per il numero 23 clivense. Nel primo tempo prova ad inventare e spesso lo fa bene, servendo le ali e liberando gli attaccanti. Il secondo tempo invece si fa inghiottire dal centrocampo viola non risultando più incisivo come prima.



Pellissier 6: da capitano puro qual'è, ha provato fino alla fine a cercare il gol che avrebbe riaperto la gara. Da sottolineare la caparbietà avuta a lottare su tutti i palloni che arrivavano dalle sue parti.

(56' Inglese 5.5: non incisivo come il suo compagno.)



Meggiorini 6.5: si rende molto pericoloso in varie occasioni, soprattutto con tiri ravvicinati, sui quali Tatarusano deve superarsi più di una volta.





All.: Maran. 6: Il Chievo non gioca male e spesso non trova il gol solo grazie ad un grande Tatarusanu. Non basta però, perchè il passivo è troppo ampio: c'è da lavorare ancora molto.