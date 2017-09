Chievo Verona-Atalanta 1-1



Sorrentino 6: fa il suo con alcune grandi parate nella seconda metà della ripresa. Incolpevole sul rigore.



Cacciatore 6,5: quando attaccano dalla sua parte poche volte si fa sorprendere. Attento soprattutto sugli anticipi.



Tomovic 5: troppo irruento nei contrasti, cosa che paga a caro prezzo nel finale sul fallo da rigore di Orsolini.



Cesar 6: attento e molto concentrato nelle chiusure. Disinnesca bene la forza fisica di Petagna.



Gobbi 5,5: un primo tempo giocato su ritmi non ai massimi livelli con alcune distrazioni di troppo.

(54' Gamberini 6: senza strafare fa il suo. Qualche filo da torcere glielo dà poi Gomez sulle incursioni dalla sua parte.)



Bastien 7: il gol bellissimo porta la sua prestazione all'apice, poi si spegne un po', ma è comunque una serata da ricordare.



Radovanovic 5,5: primo tempo giocato sufficientemente poi si spegne nella ripresa poco a poco.



Hetemaj 6: attento nei contrasti, è l'uomo in più in fase offensiva.

(dal 74' Depaoli 6: entra concentrato in un momento difficile per il Chievo. Buone le chiusure su Kurtic dalla sua parte.)



Castro 6: bene la fase difensiva, con ripiegamenti essenziali. Quando il Chievo si distende è un po' lento a ripartire.



Birsa 6,5: partita giocata con grande spirito, cercando sempre il pallone e proponendo con precisione il passaggio in profondità.

(dal 79' Pucciarelli: s.v.)



Inglese 6: è un lavoro sporco il suo, spesso impegnato più nel mantenimento del pallone che nella proposizione a rete, ma risulta fondamentale soprattutto quando

il Chievo si chiude in difesa.





All. Maran 6: pareggio che va più che bene. Un Chievo che ha saputo trovare il gol ma che si è poi arroccato troppo in difesa, fino a subire il pareggio. Da rivedere la concentrazione.