Chievo Verona-Udinese 0-0



Sorrentino 6: pochissimi pericoli per lui e sull'unico vero e proprio pallone insidioso di Adnan di testa si supera come sempre.



Frey 6: in una partita non entusiasmante, nel primo tempo cerca di illuminare il gioco con i suoi affondi, proponendo spesso dei cross che si rivelano pericolosi per i bianconeri. Nella ripresa si allinea all'andamento generale della gara, spegnendosi progressivamente.



Gamberini 6: attento nelle chiusure aeree, fa il suo per contrastare bene gli avversari.



Cesar 5: ci vogliono tutti i suoi centimetri per contrastare la stazza di Zapata e spesso il colombiano lo cerca negli scontri diretti, aumentando il nervosismo del giocatore.

La seconda ammonizione è meritata, frutto di un'ingenuità dovuta proprio dal nervosismo.



Gobbi 6: attento nel chiudere i pochi affondi dell'Udinese, cerca anche la ripartenza ma non sempre con molta convinzione.



Rigoni 5.5: un partita molto elementare quella giocata dal centrocampista veneto. Poche giocate da sottolineare.

(dal 68' Izco: s.v.)



Radovanovic 6: si appoggia molto ai palloni del suo compagno Birsa, proponendosi negli spazi per servire il reparto offensivo, anche se poi la difesa bianconera riesce



Hetemaj 5: molto propositivo ma vanifica da solo tutto ciò che costruisce, con troppi errori tecnici, anche elementari.



Birsa 6.5: su di un campo che penalizza sicuramente i giocatori più tecnici, il numero 23 gialloblù inventa soprattutto con palloni in verticale, che molte volte riescono a prendere in contropiede l'Udinese.



Meggiorini 5.5: un po' troppo nervoso, soprattutto nella prima parte della gara. Cerca di rendersi pericoloso ma impatta troppo contro la retroguardia avversaria.

(dall' 83' Spolli: s.v.)



Pellissier 6: buon primo tempo per il capitano clivense, che si propone spesso negli spazi. Nel secondo tempo è meno reattivo ma la voglia di combattere non si spegne, sino al cambio a causa di un risentimento muscolare.

(dal 63' Inglese: s.v.)





All. Maran 6: una gara giocata a bassi ritmi con molti errori tecnici. Prova a dare una sveglia ai suoi con i tre cambi, anche se poco cambia. La colpa non è comunque da attribuire a lui, visto che ha provato tutte le carte in suo possesso.