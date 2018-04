Chievo Verona-Torino 0-0



Sorrentino 6,5: salva la porta in un paio di occasioni e risulta ancora determinante sul risultato.



Cacciatore 6,5: premiata soprattutto la caparbietà, anche se a volte perde qualche pallone di troppo in fase offensiva.



Bani 6: partita macchiata da un espulsione sicuramente evitabile. Per il resto prestazione buona. Sfiora anche un gol di testa.



Tomovic 6,5: attento e preciso nelle chiusure.



Jaroszynski 6,5: molto propositivo in fase offensiva, cerca di servire i suoi attaccanti con numerosi cross dalla fascia.

(dal 87' DePaoli: s.v.)



Castro 5: praticamente mai in partita. Tanti errori tecnici e poca concentrazione.

(dal 74' Hetemaj 6,5: entra e da molta più spinta offensiva.)



Rigoni 6: attento sia in fase difensiva sia nelle ripartenze.



Radovanovic 6: prestazione sufficiente, anche se poteva fare meglio in qualche giocata negli spazi.



Bastien 5,5: primo tempo da dimenticare, nella ripresa prova a scuotersi ma non si rende mai pericoloso.



Stepinski 6: tanta voglia di combattere sui palloni giocabili, anche se non è del tutto pericoloso.

(dal 79' Birsa: s.v.)



Inglese 5,5: parte bene poi risulta un pò in ombra.





All. Maran 6: risultato positivo, in una gara impostata sulle ripartenze. Buona la solidità difensiva, scelta di Castro da rivedere.