Chievo Verona-Sampdoria 2-1



Sorrentino 6: buona prestazione nel complesso. Incolpevole sul gol.



Gobbi 6: parte abbastanza compassato ma si riscatta soprattutto nel secondo tempo.



Bani 6: altra buona prestazione di questo giovane che sta sempre più crescendo.



Tomovic 6,5: chiusure efficaci e attenzione nei contrasti.



Cacciatore 6,5: bene sia in fase difensiva sia propositiva.



Giaccherini 7: ancora una volta una partita piùche sufficiente. Si sta confermando uomo squadra.

(dal 74' Birsa: s.v.)



Radovanovic 6,5: caparbio nei contrasti, si fa sentire su tutti i palloni.



De Paoli 6: qualche errore in fase di rifinitura ma nel complesso sufficiente.

(dal 78' Hetemaj: s.v.)



Castro 7: gol preziosissimo e partita giocata come da molto non si vedeva.



Stepinski 6: fatica un pò a trovare i varchi giusti.



Inglese 6,5: lavoro sporco ma efficace.





All. Maran 6: Chievo che si rialza dopo la sconfitta di Milano e si proietta in piena zona tranquilla della classifica.