Chievo Verona-Milan 1-4



Sorrentino 5: di certo poco colpevole sui gol subiti, la il passivo di 4 inficia nella prestazione.



Cacciatore 6: meglio sicuramente la fase offensiva nelle ripartenze in contropiede, caparbio nel proporsi in attacco per offrire la sovrapposizione.



Cesar 5: oltre all'autogol sfortunato, non riesce a leggere gli anticipi soprattutto sui palloni lunghi.



Gamberini 5: pecca degli stessi errori del compagno, poca attenzione nelle uscite e con troppi spazi concessi.



Tomovic 4,5: con Suso dalla sua parte praticamente non la vede mai. Spesso troppo accentrato, si fa saltare facilmente dal diretto

avversario.



Castro 4,5: lontano dal gioco, impreciso nei passaggi e poco intraprendente. L'ombra del Castro conosciuto quest'anno.

(dal 71' Gobbi: s.v.)



Radovanovic 5: troppi spazi lasciati a Biglia per impostare la manovra del Milan, mentre in fase offensiva va un pò meglio.



Hetemaj 5: appena sufficiente per la prima mezz'ora poi troppa imprecisione e nervosismo determinano la sua partita.



Birsa 6,5: nel marasma generale, è l'unico a distinguersi, segnando anche il gol per i suoi.

(65' Meggiorini 6: entra a risultato ormai ampliamente compromesso ma ci mette impegno nelle giocate, anche se molte volte non sono precise.)



Pellissier 6: cerca di fare il suo tra le maglie avversarie, senza creare troppi pericoli. Premiata la caparbietà.



Pucciarelli 5: inizio di gara di carattere poi scompare dalla fase offensiva. Unico alibi il fatto che il Chievo ha creato molto poco.

(dal 56' Stepinski 5,5: la voglia di farsi trovare c'è, ma pecca di imprecisione nei fondamentali, che gli costano spesso il possesso del pallone.)



All. Maran 5: Chievo quasi mai in partita, surclassato dal pressing rossonero e con poche idee in attacco. Certo l'assenza di Inglese tenuto in panchina conta, ma oggi il Chievo non pervenuto.