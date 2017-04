Chievo Verona-Torino 1-3



Sorrentino 5,5: praticamente incolpevole sui tre gol subiti, anche se il passivo pesa sulla sua prestazione.



Depaoli 5,5: chiamato in causa da Maran in una partita importante non incide come deve in fase difensiva, facendosi scappare più volte Belotti.

(83' Izco: s.v.)



Dainelli 6: prova a tener alta la concentrazione anche quando il risultato è ormai consolidato per il Toro. Da apprezzare la sua caparbietà.



Spolli 6,5: il migliore dei suoi. Fin dai primi minuti si dimostra in partita, attento sui palloni alti e nelle chiusure corpo a corpo.



Frey 5,5: Avelar passa con troppa facilità dalle sue parti e non si propone con continuità in fase offensiva.



Castro 6: più concentrato nella fase di ripiegamento più che in quella offensiva. Serviva più intraprendenza.



Radovanovic 5: troppe disattenzioni in fase di impostazione, che costeranno poi caro nel secondo tempo sul gol del 1-3, quando proprio lui perde palla su di un contrasto con Belotti, innescando poi Falque per il gol.



Hetemaj 5,5: insuffieciente la sua gara quest'oggi, giocata troppo sotto ritmo e non provando mai ad affondare.

(dal 70' Kiyine: s.v.)



Birsa 6: inizia bene la sua partita ma si spegne all'inizio della ripresa.

(dal 64' Gakpe 5,5: non incide come dovrebbe ma si accontenta di fare giocate troppo elementari.)



Inglese 6: non una delle sue migliori partite, un po' nascosto tra le maglie granata. Si riscatta con il bel assist per Pellissier nel momento del gol.



Pellissier 6,5: fa a spallate contro i difensori avversari, provando più volte l'imbucata giusta, che arriva al 65' su cross di Inglese.





All. Maran 5: sceglie di schierare 7 giocatori dalle seconde linee contro una squadra come il Torino e paga la sua decisione. La situazione si fa sempre più complicata per lui.