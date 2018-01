Chievo Verona-Juventus 0-2



Sorrentino 5,5: non è sicuramente una partita facile, soprattutto dopo le due espulsioni. Anche se è poco colpevole sui gol subiti, ogni tanto cade in un nervosismo di troppo.



Cacciatore 5: lotta bene e cerca di farsi valere contro Mandzukic e Asamoah ma il suo gesto non si può perdonare.



Bani 6: argina bene gli spazi e togliere la linea di passaggio verso higuain.



Tomovic 5,5: il meno concentrato della propria difesa e deve uscire a causa di un piccolo risentimento.

(53' Gamberini 6: cerca di dare il massimo per la squadra in un momento davvero difficile.)



Jaroszynski 6: sta bene fisicamente e si vede, le poche azioni in contropiede del chievo partono anche dalle sue galoppate. Bene la fase difensiva.



Bastien 4: due interventi a dir poco ingenui soprattutto perchè fatti uno contiguo all'altro.



Radovanovic 5,5: non riesce a dare profondità all'azione, incagliato nella morsa bianconera.



Hetemaj 6: gioca più in difesa ma è un lavoro prezioso il suo, soprattutto dopo le due espulsioni.



Birsa 5,5: qualche pallone perso di troppo anche se soffre molto il pressing juventino.

(79' Meggiorini s.v.)



Pucciarelli 5,5: Chievo che si affaccia davvero raramente in attacco e ovviamente ciò incide sulla prestazione dell'attaccante praticamente fuori dal gioco.

(45' Depaoli 6: compito principale è quello di aiutare i compagni in difesa e dà il massimo per compierlo.)





All. Maran 6: il Chievo nel primo tempo riesce a bloccare la Juventus, anche se si fa vedere poco in attacco. Dopo le due espulsioni ovviamente sarebbe stata un'impresa titanica per chiunque.