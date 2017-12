Chievo Verona-Bologna 2-3



Sorrentino 5: primo gol incolpevole ma il secondo non può essere giustificato con una ribattuta semplice semplice per Verdi.



Cacciatore 5,5: parte male poi si riscatta con il gol del pareggio, per poi sprofondare del tutto nel pallone perso nel finale per il vantaggio definitivo del Bologna.



Gamberini 6: buona attenzione nelle chiusure e molta corsa.



Tomovic 6,5: bene sui palloni alti, fa un buon lavoro negli anticipi.



Jaroszynski 6: gara in crescendo per lui, che sembra entrato con il piglio sbagliato ma si redime nel salvataggio del possibili 1-3



Bastien 5: praticamente assente dal campo stasera, poco propositivo sia in fase difensiva che offensiva.

(dal 69 Garritano 6: lavoro semplice ma abbastanza efficace, soprattutto usando il fisico.)



Radovanovic 6: la voglia di farsi vedere c'è, peccato per l'ultimo passaggio che spesso non è preciso.



Hetemaj 5,5: ci si aspettava qualcosa di più soprattutto in fase di ripartenza.

(dall'83' Stepinski: s.v.)



Birsa 6,5: sicuramente il migliore dei suoi insieme a Inglese. Propone e cerca di trovare sempre il varco giusto.



Inglese 7: un'altra partita magistrale per l'attaccante gialloblù, che lotta segna e fa tutto il reparto offensivo da solo.



Pucciarelli 5,5: brutta copia del suo compagno, poco reattivo nei contrasti e spesso fuori dal fulcro dell'azione.

(dal 63' Pellissier 5,5: non cambia molto le sorti dell'incontro. Fa poco più del suo sostituto.)





All. Maran 5,5: Chievo che nella prima parte di gara non è insufficiente ma crolla nella ripresa anche a causa di errori dei singoli.