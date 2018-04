Chievo Verona-Sassuolo 1-1





Sorrentino 6: qualche dubbio sul gol subito, anche se la carambola è stata sfortunata. Per il resto partita sufficiente.



Cacciatore 6: non si scompone troppo sulle ripartenze del Sassuolo ma poteva dare di più in fase di contropiede.



Bani 6: partita giocata con attenzione, soprattutto sui palloni alti.



Gamberini 5,5: qualche disattenzione negli anticipi. Rischia grosso ma la VAR lo salva, giustamente.

(dal 75' Cesar: s.v.)



Gobbi 5,5: forma fisica non propriamente smagliante. Buon inizio ma finale di rivedere.



L. Castro 6: buona fase difensiva e prezioso aiuto nello sviluppo della manovra.



Radovanovic 6: lavoro fisico molto importante per contenere le trame emiliane.



Hetemaj 6: primo tempo sufficiente. Fa filtro tra difesa e attacco, poi nel secondo tempo un pò fuori dal gioco.

(dal 63' Birsa 6: propositivo ma a volte rischia qualche passaggio di troppo.)



Giaccherini 6,5: segna e convince. Trascinatore anche oggi di questo Chievo.



Stepinski 5: giornata no per l'attaccante clivense. Si nasconde tra le maglie neroverdi e non riesce ad incidere.

(dal 57' Pellissier 6: fa meglio ma senza creare troppe occasioni pericolose.)



Inglese 5,5: un pò stanco, anche lui non riesce ad incidere in attacco.





All. Maran 6: Chievo che si mangia nel finale una vittoria che poteva definitivamente mettere in sicuro la salvezza. Punto comunque utile.