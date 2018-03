Hellas Verona-Chievo Verona 1-0





Sorrentino 6: prima frazione da spettatore non pagante, poi viene gelato dalla rete di Caracciolo. Incolpevole.



Cacciatore 5,5: colpevole sul gol dell'Hellas dove non stringe bene la marcatura. Spinge molto nel finale ma senza fortuna.



Bani 6,5: prestazione solida e di grande personalità. Bravo nell’anticipo e attento nel chiudere tutti gli spazi agli attaccanti gialloblù. Il migliore tra gli uomini di Maran.



Dainelli 6: Petkovic lo mette spesso in difficoltà anche se dalle sue parti non arrivano conclusioni pericolose per Sorrentino.



Gobbi 5,5: propositivo sull’out di sinistra dove duetta bene con Hetemaj e Inglese. Cala molto nella ripresa dove spesso entra in ritardo sugli avversari.



Castro 5: nella prima frazione ha l’occasione migliore del Chievo, ma Nicolas è bravo a sventarla. Nella ripresa sparisce dalla gara proprio nel momento in cui il Chievo ne avrebbe più bisogno.



Radovanovic 5: è l’uomo d’ordine del Chievo. Svolge il suo compito senza infamia ma pure senza particolari lodi. Non riesce mai ad accendere la luce.



Hetemaj 5: quello di questa sera non è l’Hetemaj che siamo stati abituati a vedere. Poca aggressività, poca verve. Maran se ne accorge e lo sostituisce.



(61’ Pellissier 5,5: il suo ingresso non riesce a cambiare le sorti di una partita spigolosa dove la difesa del Verona contiene bene le sortite dei clivensi).



Birsa 5: non si vede granché per i primi 45’, ma è sempre pericoloso sulle palle inattive. Male nella ripresa dove commette numerosi errori tecnici. Delusione.



(dall'88' Stepinski sv: troppo poco tempo per incidere).



Inglese 5,5: svaria molto su tutto il fronte offensivo ma finisce troppe volte in fuorigioco. Tra i suoi è il più pericoloso ma non trova mai il pertugio per fare male.



Meggiorini 5: si vede molto poco, faticando a creare delle difficoltà alla difesa dell’Hellas. Non rientra in campo per il secondo tempo.



(dal 46’ Giaccherini 5,5: parte bene con qualche ottimo spunto sulla sinistra, ma è un fuoco di paglia. Non riesce a far cambiare marcia ai suoi).





All. Maran 5: la sua squadra appare in netta difficoltà. Poche idee, manca la lucidità per superare le difficoltà. Va ritrovata al più presto la fiducia.