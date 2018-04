Chievo Verona - Inter 1-2



Sorrentino 6: qualche dubbio sulla ribattuta del primo gol, ma nel complesso partita sufficiente.



Cacciatore 6: buon lavoro in fase difensiva, anche quando l'Inter ha premuto sull'acceleratore.



Bani 5,5: parte bene ma nel secondo tempo si lascia andare a troppe disattenzioni soprattutto in fase d'impostazione.



Radovanovic 6: buon lavoro fisico, soprattutto sui portatori di palla neroazzurri.



Tomovic 5,5: qualche responsabilità sulla seconda rete subita macchiano la prestazione.



Jaroszynski 6: bene in fase difensiva su Karamoh e propositivo anche in fase di ripartenza.

(dal 60' Castro 5: ancora poco incisivo.)



Rigoni 6: meglio nelle ripartenze piuttosto che nelle chiusure.



Giaccherini 6,5: grande voglia di farsi vedere su ogni pallone. Ogni giocata del Chievo passa dai suoi piedi e si rende pericoloso con gli assist per le punte.

(dal 67' Birsa 6: cerca di fare il suo anche se il risultato è compromesso.)



Hetemaj 5,5: molte difficoltà quando l'Inter cambia marcia, trovandosi spesso fuori tempo con le incursioni di Perisic.



Inglese 6,5: combatte e lotta come può su tutti i palloni, anche rischiando di perderli. Premiata la caparbietà.



Pucciarelli 6: bravo nel proporsi negli spazi. Impegna Handanovic in qualche occasione.

(dall 87' Stepinski 6,5: entra e segna. Grande impatto sulla gara, peccato solo alla fine.)





All. Maran 6: partita spaccata in due, con un primo tempo giocato ad altissimi livelli, mentre seconda parte in calando, soprattutto per i primi venti minuti.

Sufficienza comunque per la prova complessiva rispetto alla difficoltà dell'avversario.