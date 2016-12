Chievo-Sampdoria 2-1



Sorrentino 6.5: pochi veri pericoli per l'estremo difensore gialloblù. Controlla la situazione e si fa trovare sempre attento.



Cacciatore 6.5: tanta corsa e tanto fisico. Chiude gli spazi agli esteri doriani e si apre in velocità quando la manovra si stende in avanti.



Gamberini 6.5: insieme al suo compagno di reparto Dainelli forma una coppia pressochè inossidabile. Bravo a liberare l'area quando è necessario, impone il suo fisico sugli avversari. Costretto ad uscire all'inizio della ripresa per un colpo al costato rimediato a metà primo tempo.



(dal 46' Spolli 6: entra al posto del suo compagno e si dimostra fin da subito ben inserito nel gioco).



Dainelli 6.5: grande presenza in area e tanta grinta. Conferma quello che si è visto a Palermo, diventando sempre più una sicurezza per il reparto difensivo.



Frey 6: un po' timido all'inizio della gara, entra poi bene in partita con delle belle chiusure sulla propria tre quarti.



De Guzman 6.5: un po' più difensivo rispetto al solito, ma riesce comunque ad apportare il proprio aiuto concreto ai suoi. Sempre grande tecnica e inventiva, insieme a Birsa prova più volte ad innescare gli attaccanti.



Radovanovic 5.5: piuttosto nell'ombra (o nella nebbia) quest'oggi, non riesce ad entrare al meglio in partita. Prova a fare da interditore tra difesa e centrocampo, ma più di una volta perde il pallone.



Castro 6: buoni i suoi affondi lungo la fascia sinistra, provando a trovare il traversone per pungere la difesa blucerchiata. Deve abbandonare il campo nel secondo tempo per un infortunio che pare non essere però grave.



(dal 56' Rigoni​ s.v.)



Birsa 6.5: tanta voglia di dimostrare ancora una volta le proprie qualità, cerca di innescare con bei lanci gli attaccanti, sorprendendo la difesa avversaria.



(dall'83' Izc​o s.v.)



Pellissier 7: ancora un grande partita per il capitano gialloblù che arriva a siglare con un gran rigore il suo centro numero 101.



Meggiorini 7.5: il migliore in campo per i clivensi. Forza, corsa e tanta voglia di segnare. Sblocca il risultato con una bellissima giocata che manda a vuoto il difensore e il portiere avversario e si procura un calcio di rigore.





All. Maran 6.5: ancora una grande partita da parte del suo Chievo, che trova così continuità nel risultato.