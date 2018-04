Spal-Chievo Verona 0-0



Sorrentino 7: un miracolo su Cionek lo elegge migliore in campo per distacco



Jaroszynski 5,5: fatica su Lazzari sul quale è costretto a spendere anche un giallo



(dal 58' Cacciatore 6: con Lazzari in fase calante ha il compito di spingere anche in fase offensiva)



Gamberini 6: tiene a bada il tandem estense con tranquillità, esce per un problema fisico



(dall'80' Dainelli sv)



Tomovic 6: gioca con grande tranuqillità anche quando cambia lo scacchiere, ha una occasione di testa e spedisce alto



Depaoli 6,5: il più pimpante crea parecchie difficoltà a Mattiello, una prestazione di carattere



Hetemaj 6,5: agguerrito sin dalle prime battute comanda i suoi e li dirige alla conquista del punto con grande esperienza



Radovanovic 6: gioca tutta la gara da centrale difensivo e non può mettere in mostra tutto il repertorio



Rigoni 5: impreciso dalla distanza e poco concreto nelle fasi confuse della gara



Giaccherini 6: passano da lui tutti i palloni e i calci piazzati, serve bene Inglese che realizza in fuorigioco



Pucciarelli 5: ha la grande chance nella ripresa e colpisce il palo, questo lo condanna ad un'insufficienza nonostante la buona prestazione



(dal 78' Stepinski sv)



Inglese 6: lotta con la difesa avversaria, segna in fuorigioco e sfiora la traversa, una buona prestazione





All. Maran 7: ingabbia gli avversari copiando lo schema tattico, scelta azzeccata che premia l'allenatore e la squadra