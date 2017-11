Chievo Verona-Napoli 0-0



Sepe 6: non corre molti pericoli ma quando è chiamato in causa è attento.



Hysaj 5,5: nondà abbastanza apporto nella fase offensiva, troppo schiacciato nella propria metà campo.



Albiol 6,5: i pericoli dalla sua parte non sono molti ma si comporta discretamente. Si fa sentire anche sui palloni alti in attacco da calcio d'angolo.



Koulibaly 6,5: giganteggia in difesa, chiudendo tutti gli spazi e marcando stretto Inglese.



Mario Rui 5,5: il compito di non far rimpiangere Ghulam è difficile e lui cerca di fare il suo anche se non si propone con efficacia in attacco.

(dal 66' Maggio 5,5: stesso problema del compagno, non propositivo e giocate troppo elementari.)



Zielinski 6: pesa l'ammunizione a inizio secondo tempo dato che si spegne dopo una buona prestazione e viene sostituito.

(dal 72' Allan: s.v.)



Jorginho 6: primo tempo in ombra ma si riscatta nel secondo tempo con chiusure alte contro i centrocampisti gialloblù.



Hamsik 6: fino alla trequarti avversaria amministra bene la regia, poi, complice la poca brillantezza degli attaccanti, non trova lo spunto finale.



Callejon 5: poco incisivo nelle azioni offensive, non sfrutta la propria velocità e non attacca gli spazi come sa fare.

(dal 79' Ounas: s.v.)



Mertens 5: decisamente sottotono rispetto a quello che ci ha abituati. Lezioso e poca precisione nelle giocate.



Insigne 6: l'unico dei tre davanti a rendersi veramente pericoloso con qualche tiro da fuori.





All. Sarri 5,5: Napoli che pare stanco dopo l'impegno di Champions. La pausa avrà una valenzain più per recuperare energie e tornare in carreggiata.