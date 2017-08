Freuler è vicino al rinnovo del contratto fino al 2022 con l'Atalanta.

Si muove il Chievo. Per la difesa si avvicina Peluso (Sassuolo, offerto un triennale), l'alternativa è Zampano (Pescara). Si valuta il centrale Valjent (Ternana). Trattative in corso per il rinnovo di Inglese fino al 2022, dopo il no alla Samp, e di Hetemaj. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per l’attacco sondato Giannetti (Cagliari), si valutano Thiam (Juve) e Ohi (Stabaek). Duello col Brescia per Stepinski, classe ‘95 del Nantes.