Il Chievo sta attraversando uno dei suoi più brutti momenti della storia in serie A e notizia ormai risaputa è l'esonero di Maran avvenuto dopo la sconfitta con la Roma. Come si può analizzare questa scelta? Partiamo innanzitutto con il dire che era tutto nell'aria già da qualche tempo e che i tifosi per primi aveva chiesto la sua panchina molto tempo addietro. Lo stesso Maran ne era cosciente, anche se fino all'ultimo ha comunque dimostrato di essere legato alla maglia e di voler lottare per la salvezza del club nella massima serie. Questo esonero però, nonostante queste premesse, ha lasciato increduli un pò tutti.



Ciò che ha stupito maggiormente è stata la tempistica con la quale la società ha comunicato all'allenatore la propria idea, a tre giornate dalla fine del campionato dopo una sconfitta contro una squadra che tutto sommato poteva essere contemplata. Quindi ciò che sorge spontaneo chiedersi se questa scelta sia stata fatta nel momento giusto. Non era forse meglio aspettare la fine del campionato? Il Chievo è in una fase molto delicata del proprio percorso, con tre partite da dentro o fuori, e sconvolgere in questo modo la guida tecnica proprio ora potrebbe essere controproducente. Maran certo, non stava avendo risultati positivi, ma restava comunque un punto di riferimento almeno per la squadra.



Ovviamente si spera che questo non accada, magari con un colpo di coda i giocatori possono ricevere una carica per provare a cambiare le cose e a portarsi a casa la tanto sperata salvezza. I dubbi però restano e solamente il campo riuscirà poi a dire se effettivamente si è preso la giusta decisione oppure no.