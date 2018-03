Giaccherini è stato sicuramente uno dei migliori acquisti fatti nelle ultime sessioni di mercato, non solo per la qualità tecnica che ha mostrato in campo, ma anche per il fatto che si è dimostrato subito pronto a combattere per la causa Chievo. La sua miglior prestazione l'ha dimostrata senza ombra di dubbio contro il Milan,risultando decisivo sia nei dribbling che negli assist, oltre che con la sua velocità sia palla al piede sia negli inserimenti. E' sempre stato uno dei giocatori fidati da Antonio Conte, tanto che all'Europeo è riuscito ad esaltare tutte le sue doti a tal punto che, lo ricorderanno molti, Giaccherini ha preso il nome di "Giaccheriho". L'ex CT azzurro però lo utilizzava soprattutto a partita in corso, proprio per le sue qualità tecniche in velocità, mentre Maran lo sta quasi sempre schierando tra i titolari.



Mossa giusta? Probabilmente sì, perchè i bisogni del Chievo sono sicuramente altri rispetto alla nazionale e in un momento delicato come questo, è giusto che gli uomini più in forma e più forti vengano schierati tra i titolari. E allora, alla luce di tutto ciò, ci si può benissimo aspettare che la salvezza del Chievo passi, tra le altre cose, anche dalle giocate che Giaccherini farà da qui alla fine del campionato, e dal suo contributo generale per la squadra. Quindi non resta che aver fiducia e augurarsi che possa rimanere a questi livelli anche nelle prossime gare decisive per la sorte dei clivensi.