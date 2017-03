A festeggiare la vittoria di ieri per il 4-0 sull'Empoli e per la virtuale salvezza raggiunta, non sono

solamente i tifosi sugli spalti, ma anche i giocatori in campo. Mentre Valter Birsa si gode il suo splendido festeggiando anche l'arrivo del suo terzo figlio, un altro protagonista, non solo della partita ma di un girone di ritorno intero, ha sorriso più che mai nel pomeriggio di ieri. Stiamo parlando dell'attaccante italiano Roberto Inglese, o Roby-gol come lo si ama chiamare ora a Verona, che con la sua rete di ieri ha consacrato un momento di forma che è sotto gli occhi di tutti. Le sue prestazioni infatti sono migliorate nettamente dall'inizio dell'anno, visto che dei 7 gol totali realizzati in campionato fino ad ora, ben 5 li ha siglati da gennaio; reti peraltro non solo esteticamente belle ma anche pesanti, come quella segnata nei minuti finali all'olimpico contro la Lazio e la tripletta infilata al Sassuolo.



Tutto ciò è bastato a riconfermare una seconda chiamata da parte di Ventura per lo stage azzurro dei 22 migliori giovani talenti, tenutosi a Coverciano lo scorso febbraio dal 20 al 22. Un'esperienza che ha fatto crescere ancora di più la stima del bomber gialloblù, come lui stesso ha dichiarato anche nel post partita contro l'Empoli, e che lo ha proiettato sempre di più verso una convocazione ufficiale in azzurro. Per Roby sarebbe sicuramente un traguardo più che meritato se continuasse a crescere come sta facendo, poichè ne gioverebbe sia il Chievo sia la nazionale italiana, vista anche la sua giovane età.



Il rovescio della medaglia allora quale sarebbe? Come detto più volte, quando un giocatore si distingue per le sue ottime prestazioni, occhio al mercato. Il numero 45 gialloblù infatti si è inserito nella lista dei gioielli di questo Chievo, tenuti sotto osservazione dalle altre squadre di Serie A. Il mercato estivo si sta preannunciando già molto caldo e anche per Inglese ci si può aspettare qualche attacco da parte di quei club alla ricerca di una presenza giovane e in netta crescita. Attenzione quindi al Toro, che qualora perdesse la sua punta di diamante Belotti, potrebbe voler sostituirlo con un altrettanto giovane giocatore. Occhio anche alla Sampdoria, che dopo le dichiarazioni di Giampaolo sull'addio di Muriel, andrà sicuramente alla ricerca di un degno sostituto.



Un quadro questo che dovrà essere tenuto sotto osservazione dalla società gialloblù da qui all'estate, in modo tale da poter affrontare eventuali offerte di altri club sia per Inglese sia per gli altri giocatori clivensi. Ora però bisogna vivere il presente e con un Roby-gol in questa forma quota 50 punti è ancora del tutto fattibile, con l'augurio di vedere il numero 45 gialloblù a segno ancora per molte volte.