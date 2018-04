E' arrivato il momento della verità; ora il Chievo deve fare punti a tutti i costi, perchè la serie B è li vicina e non c'è più posto per i rammarichi di belle prestazioni che non hanno portato al risultato sperato. Come affrontare questa volata finale di 4 partite? La ricetta può essere più semplice di quanto possa sembrare. Innanzitutto bisogna partire tenendo conto delle buone gare viste negli ultimi impegni, come l'ultima contro l'Inter, che sicuramente ha mostrato un bel Chievo. La stessa grinta e voglia di cercare la vittoria dovrà essere messa in campo da subito contro la Roma, e poi dovrà essere la parte fondamentale degli ultimi scontri diretti con Crotone, Bologna e Benevento.



I gialloblù hanno tutte le carte per trovare questa tanto sperata salvezza, anche guardando gli uomini in campo. Fondamentale sarà avere un Giaccherini e un Inglese in formissima, supportati da una difesa quanto più attenta possibile. In questo reparto saranno decisivi giocatori come Bani e Tomovic, che sono risultati soprattutto nell'ultimo periodo punti cardini della difesa. Maran dal canto suo dovrà essere bravo sia a proporre una formazione il più possibile in forma e soprattutto infondere quella cattiveria agonistica senza la quale sarà impossibile portare a casail risultato, visto che si affronteranno almeno 2 squadre che combattono per lo stesso obbiettivo.