Obbiettivo per le prossime due giornate? Dare il meglio. Sì perchè il Chievo affronterà Inter e Roma e di certo sulla carta sono due sfide davvero difficili per i gialloblù. Bisogna però tener conto anche delle cose positive viste in queste ultime uscite, dove il Chievo ha saputo tener testa anche alle big del campionato, seppur alla fine non ha raccolto i punti sperati. Bisogna scendere in campo con la stessa convinzione, anche perchè, dopo queste due giornate, saranno tutti scontri diretti dove ci si giocherà la salvezza.



Per continuare il discorso iniziato nello scorso "mania", quello che si deve sbloccare ora è il reparto offensivo. C'è bisogno di gol, perchè dopo due pareggi senza aver segnato, il Chievo deve saper pungere per portarsi a casa la partita e la salvezza insieme. Ruolo cruciale allora lo giocheranno le punte, che dovranno impegnarsi al massimo per trovare la rete, magari con un Giaccherini che si spera possa riconfermarsi. Maran dovrà concentrarsi soprattutto sull'aspetto motivazionale, oltre che su quello tecnico, perchè il Chievo si gioca tutto in poche partite e ne vale davvero per il futuro.